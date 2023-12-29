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Sinop'un Ayancık ilçesinde huzur toplantısı gerçekleştirildi.
İlçe Emniyet Müdürü Hakan Evcil başkanlığında İlçe Emniyet Müdürlüğünde yapılan toplantıya, Şehit Ömer Can Açıkgöz Gençlik Merkezi Müdürü Özkan Özdemir, mahalle muhtarları ve Ayancık Belediyesi zabıta personeli katıldı.
Sorunların çözümü ve alınması gereken tedbirlerin görüşüldüğü toplantıda, gençlerin kötü alışkanlıklardan korunması ve suça sürüklenmelerinin önüne geçilmesi için sosyal faaliyetlerin artırılması kararlaştırıldı.
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