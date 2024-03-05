Sinop\'un Durağan ilçesinde üniversite öğrencilerine çorba ikramı

Tarımsal Üretim Planlaması Toplantısı Samsun'da Gerçekleştirildi

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Mustafa Altuğ Atalay, tarımsal üretimi etkileyen faktörler ve kaynakların etkin kullanılması konularında önemli açıklamalarda bulundu. Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen toplantıda, tarımsal üretim planlaması ve sektörel stratejiler üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelikle birlikte tarımsal üretim planlaması süreci başlatıldı ve bu süreçte sözleşmeli tarım da düzenlemeler yapıldı. Toplantıda ayrıca, ekilmeyen arazilerin kiraya verilmesi, sözleşmeli üretim ve arazi toplulaştırılması gibi konular da ele alındı.