Sinop'un Durağan ilçesinde üniversite öğrencilerine çorba ikramı - Son Dakika
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Sinop'un Durağan ilçesinde üniversite öğrencilerine çorba ikramı

Sinop\'un Durağan ilçesinde üniversite öğrencilerine çorba ikramı

Durağan Meslek Yüksek Okulunda düzenlenen programa, Kaymakam Celal Güngör, diğer ilgililer ve öğrenciler katıldı. Kaymakam Güngör, öğrencilerle sohbet ederek sorun ve taleplerini dinledi. İlçede eğitim alan tüm öğrencilerle zaman zaman bu tür etkinliklerde bir araya gelmeye devam edeceklerini belirtti.

05.03.2024 15:37  Güncelleme: 15:39
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Sinop'un Durağan ilçesinde Kaymakamlık tarafından üniversite öğrencilerine çorba ikram edildi.

Durağan Meslek Yüksek Okulunda düzenlenen programa, Kaymakam Celal Güngör, diğer ilgililer ve öğrenciler katıldı.

Programda, öğrencilerle bir süre sohbet eden Kaymakam Güngör, öğrencilerin sorun ve taleplerini dinledi.

Güngör, ilçede eğitim alan tüm öğrencilerle zaman zaman bu tür etkinliklerde bir araya gelmeye devam edeceklerini belirtti.

Kaynak: AA

Celal Güngör, Kaymakamlık, Sinop, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sinop'un Durağan ilçesinde üniversite öğrencilerine çorba ikramı - Son Dakika

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