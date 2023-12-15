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Sinop Üniversitesi Hamsi Şenliği'nde 1 Ton Hamsi Tüketildi - Son Dakika
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Sinop Üniversitesi Hamsi Şenliği'nde 1 Ton Hamsi Tüketildi

Sinop Üniversitesi tarafından düzenlenen Hamsi Şenliği'nde 1 ton hamsi ızgaralarda pişirilerek katılımcılara ikram edildi. Şenlikte çeşitli yarışmalar düzenlenirken, dereceye giren öğrencilere hediyeler verildi. Üniversite öğrencileri etkinlikten memnun kaldıklarını belirterek, bu tür etkinliklerin devam etmesini istediklerini ifade etti.

Sinop Üniversitesi Hamsi Şenliği\'nde 1 Ton Hamsi Tüketildi
15.12.2023 - 16:31,  Güncelleme: 16:34
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Sinop Üniversitesince düzenlenen Hamsi Şenliği'nde 1 ton hamsi tüketildi.

Üniversitenin Öğrenci Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen şenliğe katılanlara ızgaralarda pişirilen 1 ton hamsi ile helva ikram edildi.

Çuval, halat çekme ve kaşıkta yumurta taşıma yarışmalarının da yapıldığı şenlikte, öğrenciler ayrıca müzik eşliğinde eğlendi.

???????Şenlik sonunda, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şakir Taşdemir, AA muhabirine, eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmenin yanında öğrencilerin moral ve motivasyonlarını artırıcı etkinlikler de yapmaya devam ettiklerini söyledi.

Sinop'un bir balıkçı kenti olduğuna dikkati çeken Taşdemir, "Bu çerçevede hem tanıtım hem de kaynaşmayı ve birlikteliği perçinleyecek bir etkinliği hayata geçirmiş bulunmaktayız. Burada hamsi yiyeceğiz, müzik dinleyeceğiz, horon tepeceğiz. Bunların yanında çeşitli yarışmalar da yapıyoruz. Öğrencilerimiz de bu etkinliğimizle güzel vakit geçirme şansı yakalamış oldu." dedi.

Üniversite öğrencisi Abdulgani Yeşilyer ise hamsinin herkes tarafından tadılması gerektiğini dile getirerek, "Hamsiyi ilk kez Sinop'a geldiğimde tattım. Bu tür etkinlikler bizim için çok güzel oluyor. Hem hamsiyi tatma hem de diğer arkadaşlarla kaynaşma fırsatımız oluyor. Üniversite yönetimimize teşekkür ederiz." diye konuştu.

Öğrencilerden Tayfun Özkan ise kendileri için güzel vakit geçirdikleri bir etkinlik olduğunu belirterek, "Arkadaşlarımızla hep beraber eğlenerek hoş vakit geçirdik. Öğrenciler olarak böyle etkinliklerin her zaman yapılmasını istiyoruz." ifadesini kullandı. ???????

Kaynak: AA
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