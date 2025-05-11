Sinop Üniversitesi\'nden Nükleer Atıkla Pil Projesi

Sinop Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Nükleer Enerji Mühendisliği öğrencileri tarafından nikel nükleer atıklardan üretilebilecek pil modeli geliştirildi.

Nükleer atıkların değerlendirilmesi ve nükleer enerji konusunda farkındalık oluşturulması amacıyla üniversite bünyesinde çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda hayata geçirilen "Nükleer Enerji Tabanlı Sürdürülebilir Çözümler Projesi" çerçevesinde çalışma yürüten bir akademisyen ve iki nükleer enerji mühendisliği öğrencisinden oluşan proje ekibi, çeşitli yazılım programlarından faydalanarak ilk olarak pilin dış yapısını ve iç bileşenlerini modelledi.

Daha sonra laboratuvar ortamında pilin yayabileceği radyasyonun çevreye etkisini değerlendirmek amacıyla simülasyon programlarıyla veriler elde eden öğrenciler, bu verilerle radyasyonun pilin üretiminde kullanılacak malzemelerdeki etkileşimini hesaplayarak, buna karşı hangi tür koruyucu kalkanların kullanılması gerektiğini belirledi.

Yaptıkları çalışmayla pilin tasarım ve güvenlik aşamalarını tamamlayan öğrenciler, daha uzun ömürlü olarak modellenen nükleer pil projesini 6-7 Aralık'ta Estonya'da yapılacak Robotex yarışmasında bilim ve girişimcilik dünyasıyla paylaşmaya hazırlanıyor.

Proje "yeşil girişimcilik" kategorisinde birinci oldu

Projenin koordinatörlüğünü yürüten Sinop Üniversitesi Dijital Dönüşüm Ofisi'nde görevli Öğretim Görevlisi Süleyman Burçin Şüyun, AA muhabirine, üniversite olarak yaklaşık bir yıldır nükleer enerji atıklarının geri dönüşüme kazandırılması amacıyla çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Öğrencilerin azimli, kararlı çalışmaları ve üniversite yönetiminin kendilerine sağladığı destekler sayesinde nükleer atıklardan üretilebilecek bir pil modellemeyi başardıklarını anlatan Şüyun, projelerinin Robotex yarışmasının Türkiye ayağında Antalya'da düzenlenen organizasyonda "yeşil girişimcilik" kategorisinde birincilik elde ettiğini dile getirdi.

Şimdiki hedeflerinin ise Estonya'da yapılacak yarışmada, Türkiye ve üniversitelerine birincilik kazandırmak olduğunu vurgulayan Şüyun, "Öğrencilerimizle kısmet olursa 6-7 Aralık'ta Estonya'da düzenlenecek bu yarışmada yer alacağız. Hem ülkemizi temsil etmek hem nükleer enerji üzerinde farkındalık oluşturmak hem de bu tür projelere bir başlangıç oluşturmak amacıyla orada olacağız. Umudumuz ve hedefimiz, ülkemize, üniversitemize başarılar kazandırmak." dedi.

Daha uzun ömürlü piller tasarlandı

Sinop Üniversitesi Nükleer Enerji Mühendisliği 4. sınıf öğrencisi Burak Sarıçiçek ise nükleer atıklardan üretilecek pillerin diğer pillere oranla kullanım sürelerinin çok daha fazla olduğunu söyledi.

Geliştirdikleri modelle uzun ömürlü piller üretilmesine ön ayak olmanın yanında geri dönüşüme de katkı sunacaklarını belirten Sarıçiçek, şöyle konuştu:

"Projeyle nükleer atıklarımızı, çevreci ve dost pillere dönüştürdüğümüz gibi pillerimizi de daha uzun ömürlü yapıyoruz. Böylelikle çevremizi ve insan salığını koruyarak savunma sanayi başta olmak üzere birçok alanda daha uzun süreli kullanılacak piller üretilmesinin mümkün olabileceğine dikkati çekiyoruz."

Nükleer Enerji Mühendisliği 2. sınıf öğrencisi Rabia Gültekin de projede yer almaktan dolayı mutluluk duyduğunu dile getirerek, Estonya'da başarılı sonuç elde edeceklerine inandığını ifade etti.