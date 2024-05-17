Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Türkeli ilçesinde yol çalışmalarını inceledi

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Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Türkeli ilçesinde devam eden yol çalışmalarını inceledi.

Özarslan, beraberinde Kaymakam Vekili Recep Hasar, Belediye Başkanı Veysel Şahin, İl Genel Meclis Başkanı Ersin Yaman ve Karayolları Samsun 7. Bölge Müdürü Rifat Silov ile yapımı devam eden Türkeli-Çatalzeytin kara yolu şantiyesini ziyaret etti.

Burada yetkililerden bilgi alan Özarslan, daha sonra alanda incelemelerde bulundu.

Özarslan, çalışanlara kolaylık dileyerek, ilçede devam eden diğer yol güzergahlarında inceleme yaptı.