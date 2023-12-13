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Sinop Valisi Öğrencilere Model Küre Dağıttı - Son Dakika
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Sinop Valisi Öğrencilere Model Küre Dağıttı

Sinop Valisi Mustafa Özarslan, İstiklal İlkokulu ve Ortaokulu'nda gerçekleştirilen etkinlikte öğrencilere model küre hediye etti. Vali Özarslan, öğrencilerin zihin dünyalarını geliştirmek ve coğrafya eğitimlerine destek sağlamak amacıyla bu hediye verildiğini belirtti. Ayrıca, öğretmen başına düşen öğrenci sayısında Avrupa ortalamasını yakaladıklarını ve kaliteyi dünya standartlarına çıkarmak istediklerini ifade etti.

Sinop Valisi Öğrencilere Model Küre Dağıttı
13.12.2023 - 15:25,  Güncelleme: 15:27
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Sinop Valisi Mustafa Özarslan, öğrencilerine model küre dağıttı.

İstiklal İlkokulu ve Ortaokulu'nda gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Vali Özarslan, öğrencilerin zihin dünyalarını geliştirmek ve coğrafya eğitimlerine destek sağlamak amacıyla onlara model küre hediye ettiklerini söyledi.

Nicelik olarak derslik ve öğretmen başına düşen öğrenci sayısında Avrupa ortalamasını yakaladıklarını vurgulayan Özarslan, kaliteyi de dünya standartlarına çıkarmak istediklerini dile getirdi.

Emelleri ve idealleri yüksek gençler yetiştirmenin ana hedefleri olduğuna işaret eden Özarslan, şöyle konuştu:

"Hayalimiz bu. Sizlere destek vermek ve çocuklarımızın motivasyonunu sağlamak amacıyla çeşitli materyallerle eğitimimizi destekliyoruz. Artık niteliğe önem vermemiz lazım. Nitelik demek, öğretmenlerimizin ideali, arzusu, motivasyonu. Onun için her zaman sizlerin yanındayız. Bundan sonra artık ders araç, gereç ve materyallerinin zenginleştirilmesi lazım."

Özarslan, model küre dağıttığı öğrencilerle bir süre sohbet etti.

Kaynak: AA
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