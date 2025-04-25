Sırakaya'dan NSU Katliamı Anması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, " Almanya'da NSU ırkçı terör örgütü tarafından katledilen vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, ırkçılıkla mücadelede kararlılığımızı yineliyoruz." ifadesini kullandı.

Sırakaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) örgütünce işlenen cinayetlerin, Almanya'da kök salmış ırkçı yapının karanlık, vahşi yüzünü tüm dünyaya gösterdiğini belirtti.

25 Nisan 2007'de Heilbronn'da devriye aracının içinde NSU teröristlerince düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden 22 yaşındaki polis memuru Michele Kiesewetter'i saygı ile anan Sırakaya, şunları kaydetti:

"Irkçılık ve İslam düşmanlığı insanlığı hedef alan organize bir suçtur. Bu tür hastalıklı düşünce-akım-popülist söylem ve eylemlerden siyaseten medet umanlar, göz yumanlar en az failler kadar sorumludur. Nefretin dili değil, insanlığın ortak vicdanının dünya üzerinde hakim olması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Almanya'da NSU ırkçı terör örgütü tarafından katledilen vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, ırkçılıkla mücadelede kararlılığımızı yineliyoruz."