Sırbistan'a Çinli Turist Akını

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BELGRAD, 19 Kasım (Xinhua) -- Sırbistan Turizm Örgütü (TOS) Direktörü Marija Labovic, Sırbistan'ın 2024 yılının ilk dokuz ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 71'lik bir artışla 150.000 Çinli turist ağırladığını söyledi.

Pazartesi günü düzenlenen ve Sırp ile Çinli seyahat organizatörlerini bir araya getiren Çin-Sırbistan Turizm Konferansı'nın, turizm ilişkileri ve ikili işbirliğinin güçlendirilmesi açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Labovic, Çinli turistlerin 288.000 konaklama ile Sırbistan'daki yabancı ziyaretçiler arasında üçüncü sırada yer aldığını belirtti.

Labovic, bu büyümenin yakın zamanda Guangzhou ile Belgrad arasında başlayan direkt uçuşlar, Shanghai'a yapılacak yeni rota, vizesiz seyahat imkanı ve Sırbistan-Çin ilişkilerinin güçlenmesi sayesinde gerçekleştiğini söyledi.

Yetkili, "Bu gelişmeler, daha fazla büyüme ve işbirliği için önemli bir potansiyel olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Çin pazarını Sırbistan'ın en umut verici turizm güçlendiricilerinden biri olarak tanımlayan Turizm ve Gençlik Bakanlığı Devlet Sekreteri Uros Kandic, "Çinli misafirlerimizin sayısı şimdiden 2019 seviyelerini aştı ve Sırbistan bu kritik eşiğe ulaşan tek Avrupa ülkesi oldu. Çin'e yapılan üç direkt uçuş ve yolda olan bir dördüncüsü ile Çin'in önümüzdeki yıl yabancı ziyaretçiler arasında ilk sırayı almasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kandic, Sırbistan'a gelen turist sayısında şu anda listenin başında Türkiye ve Rusya'nın yer aldığını, ancak Çin'den gelen turist sayısındaki hızlı artışla birlikte Çin'in yakında bu iki ülkeyi geçebileceğini belirtti.

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'dan Çinli seyahat organizatörlerinden oluşan bir heyet 16-22 Kasım tarihleri arasında Belgrad'ı ziyaret ediyor. TOS ve Air Serbia tarafından düzenlenen ziyaret, iki ülkenin turizm sektörleri arasındaki işbirliğini daha da güçlendirmeyi amaçlıyor.