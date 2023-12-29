Sırbistan\'da muhalefetin iddiaları üzerine öğrenciler yol kapatma eylemi düzenledi

Sırbistan'da 17 Aralık'ta yapılan erken ve genel seçimde, muhalefetin "usulsüzlük" iddiaları üzerine toplanan bir grup üniversite öğrencisi, başkent Belgrad'daki ana yollardan birinde 24 saatlik yol kapatma eylemi düzenledi.

Muhalefet kanadı partilerden oluşan "Sırbistan şiddete karşı" ittifakının, 17 Aralık seçimlerinde "usulsüzlük" yapıldığını ileri sürmesiyle 11 gündür devam eden protestolara, bugün bir yenisi eklendi.

Bir grup üniversite öğrencisi, seçimlerdeki "usulsüzlüklere" dikkati çekmek amacıyla öğle saatlerinde 24 saatlik yol kapatma eylemi başlatırken öğrenciler yanlarında getirdikleri çadır, sandalye ve masaları, Devlet İdaresi ve Yerel Yönetim Bakanlığı önünde bulunan caddeye kurdu.

Öğrenciler yol kapatma eylemlerini, yarınki muhalefet protestosuna kadar sürdüreceklerini belirtirken eylem, başkent trafiğini olumsuz etkiledi.

"Sırbistan şiddete karşı" ittifakı ise yarın öğle saatlerinde binlerce kişinin katılımıyla büyük bir protesto gösterisi organize etmeyi planlıyor.

Bu arada muhalefet, Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nden (RS) yüzlerce kişinin otobüslerle 17 Aralık Pazar günü Belgrad'a getirilerek oy kullandığını, bu usulsüzlüğün ortadan kaldırılması için seçimin iptal edilmesini talep ediyor.

Pazar akşamı olaylı protesto yaşandı

Belgrad'da pazar akşamı düzenlenen protestolarda, Belgrad Belediye Meclis binasına girmeye çalışan göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale edilmişti.

Belediye Meclis binasına meşaleler fırlatan göstericiler binanın kapısı, pencereleri ve güvenlik kamerasını kırmıştı.

Yaşananlar üzerine Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, halka seslenerek protestoların "devrime" dönüşmeyeceğini, ülke kurumlarının güçlü olduğunu vurgulamıştı.

Belgrad'daki Devlet Seçim Komisyonunun (RIK) açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhurbaşkanı Vucic'in desteklediği ve 2012'den bu yana iktidarda olan Sırp İlerleme Partisi (SNS) öncülüğündeki "Aleksandar Vucic-Sırbistan Durmamalı" ittifakı seçimi önde tamamlamıştı.?????