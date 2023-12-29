 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Sırbistan'da muhalefetin iddiaları üzerine öğrenciler yol kapatma eylemi düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi

Sırbistan'da muhalefetin iddiaları üzerine öğrenciler yol kapatma eylemi düzenledi

Sırbistan'da yapılan erken ve genel seçimlerde muhalefetin 'usulsüzlük' iddiaları üzerine toplanan bir grup üniversite öğrencisi, başkent Belgrad'da 24 saatlik yol kapatma eylemi düzenledi. Muhalefetin protestolarına bir yenisi eklenirken, öğrenciler seçimlerdeki usulsüzlüklere dikkat çekmek amacıyla eylem yapmaktadır. Eylem, başkent trafiğini olumsuz etkilemektedir. Muhalefet ise yarın büyük bir protesto gösterisi düzenlemeyi planlamaktadır.

Sırbistan\'da muhalefetin iddiaları üzerine öğrenciler yol kapatma eylemi düzenledi
29.12.2023 - 20:04,
Abone Ol

Sırbistan'da 17 Aralık'ta yapılan erken ve genel seçimde, muhalefetin "usulsüzlük" iddiaları üzerine toplanan bir grup üniversite öğrencisi, başkent Belgrad'daki ana yollardan birinde 24 saatlik yol kapatma eylemi düzenledi.

Muhalefet kanadı partilerden oluşan "Sırbistan şiddete karşı" ittifakının, 17 Aralık seçimlerinde "usulsüzlük" yapıldığını ileri sürmesiyle 11 gündür devam eden protestolara, bugün bir yenisi eklendi.

Bir grup üniversite öğrencisi, seçimlerdeki "usulsüzlüklere" dikkati çekmek amacıyla öğle saatlerinde 24 saatlik yol kapatma eylemi başlatırken öğrenciler yanlarında getirdikleri çadır, sandalye ve masaları, Devlet İdaresi ve Yerel Yönetim Bakanlığı önünde bulunan caddeye kurdu.

Öğrenciler yol kapatma eylemlerini, yarınki muhalefet protestosuna kadar sürdüreceklerini belirtirken eylem, başkent trafiğini olumsuz etkiledi.

"Sırbistan şiddete karşı" ittifakı ise yarın öğle saatlerinde binlerce kişinin katılımıyla büyük bir protesto gösterisi organize etmeyi planlıyor.

Bu arada muhalefet, Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nden (RS) yüzlerce kişinin otobüslerle 17 Aralık Pazar günü Belgrad'a getirilerek oy kullandığını, bu usulsüzlüğün ortadan kaldırılması için seçimin iptal edilmesini talep ediyor.

Pazar akşamı olaylı protesto yaşandı

Belgrad'da pazar akşamı düzenlenen protestolarda, Belgrad Belediye Meclis binasına girmeye çalışan göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale edilmişti.

Belediye Meclis binasına meşaleler fırlatan göstericiler binanın kapısı, pencereleri ve güvenlik kamerasını kırmıştı.

Yaşananlar üzerine Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, halka seslenerek protestoların "devrime" dönüşmeyeceğini, ülke kurumlarının güçlü olduğunu vurgulamıştı.

Belgrad'daki Devlet Seçim Komisyonunun (RIK) açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhurbaşkanı Vucic'in desteklediği ve 2012'den bu yana iktidarda olan Sırp İlerleme Partisi (SNS) öncülüğündeki "Aleksandar Vucic-Sırbistan Durmamalı" ittifakı seçimi önde tamamlamıştı.?????

Kaynak: AA
YORUMLAR

Sırbistan, Belgrad, Aralık, Şiddet, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sırbistan'da muhalefetin iddiaları üzerine öğrenciler yol kapatma eylemi düzenledi - Son Dakika


20:49
Fenerbahçe ve Galatasaray, Süper Kupa finaline çıkmama kararı aldı. Fenerbahçe ve Galatasaray, Süper Kupa finaline çıkmama kararı aldı.
20:24
Suudi Arabistan'da Süper Kupa Finali Öncesi Kriz Çıktı Suudi Arabistan'da Süper Kupa Finali Öncesi Kriz Çıktı
19:52
Size helal olsun çocuklar! Atatürk kararı sonrası harekete geçen Fenerbahçeli yıldızlardan art arda paylaşımlar Size helal olsun çocuklar! Atatürk kararı sonrası harekete geçen Fenerbahçeli yıldızlardan art arda paylaşımlar
19:52
Irak kuzeyindeki terörist hedeflerine hava harekatı düzenlendi Irak kuzeyindeki terörist hedeflerine hava harekatı düzenlendi
19:13
Süper Kupa finali öncesi İstiklal Marşı okunacak, Atatürk pankartına izin verilmedi Süper Kupa finali öncesi İstiklal Marşı okunacak, Atatürk pankartına izin verilmedi
18:42
Süper Kupa finalindeki Atatürk krizine siyasiler sessiz kalmadı Süper Kupa finalindeki Atatürk krizine siyasiler sessiz kalmadı
18:01
Yeni yönetimin hiç affı yok! Beşiktaş yıldız futbolcunun sözleşmesini feshetti Yeni yönetimin hiç affı yok! Beşiktaş yıldız futbolcunun sözleşmesini feshetti
17:26
İnternetten satın aldığı zayıflama iğnesini kullanan kadının iç organları iflas etti İnternetten satın aldığı zayıflama iğnesini kullanan kadının iç organları iflas etti

Son Dakika
20:49 Fenerbahçe ve Galatasaray, Süper Kupa finaline çıkmama kararı aldı.
20:24 Suudi Arabistan'da Süper Kupa Finali Öncesi Kriz Çıktı
19:52 Size helal olsun çocuklar! Atatürk kararı sonrası harekete geçen Fenerbahçeli yıldızlardan art arda paylaşımlar
19:52 Irak kuzeyindeki terörist hedeflerine hava harekatı düzenlendi
19:21 Dev finalde kriz büyüyor! Atatürk kararı sonrası oyuncular otellerinden çıkmıyor
19:13 Süper Kupa finali öncesi İstiklal Marşı okunacak, Atatürk pankartına izin verilmedi
18:42 Süper Kupa finalindeki Atatürk krizine siyasiler sessiz kalmadı
18:01 Yeni yönetimin hiç affı yok! Beşiktaş yıldız futbolcunun sözleşmesini feshetti
17:30 Süper Kupa oynanacak mı? Özbek Koç ve Büyükekşi toplantısıdan karar çıktı
17:26 İnternetten satın aldığı zayıflama iğnesini kullanan kadının iç organları iflas etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2023 20:54:24. #1.13#
SON DAKİKA: Sırbistan'da muhalefetin iddiaları üzerine öğrenciler yol kapatma eylemi düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement