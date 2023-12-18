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Sırbistan'da Seçim Sonuçlarına İtirazlar Devam Ediyor - Son Dakika
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Sırbistan'da Seçim Sonuçlarına İtirazlar Devam Ediyor

Sırbistan'da yapılan genel ve yerel seçim sonuçlarına itiraz eden muhalefet partileri, başkent Belgrad'da protesto gösterisi düzenledi. Muhalefet, seçimde usulsüzlük yapıldığını iddia ederek, seçim sonuçlarının iptalini talep etti.

Sırbistan\'da Seçim Sonuçlarına İtirazlar Devam Ediyor
18.12.2023 - 23:11,
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Sırbistan'da dün yapılan genel ve yerel seçim sonuçlarına itiraz eden muhalefet partileri, başkent Belgrad'da protesto gösterisi yaptı.

Seçimde "Sırbistan şiddete karşı" isimli ittifakla yarışan muhalefet partilerinin çağrısı üzerine, yüzlerce kişi başkentte Devlet Seçim Komisyonu (RIK) binası önünde toplandı.

Sırbistan'daki seçimde "usulsüzlük" yapıldığını savunan muhalefet, Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nden (RS) otobüslerle başkent Belgrad'a getirilen çok sayıda kişinin "yasa dışı" oy kullandığını ileri sürdü.

Eylemciler, özellikle Belgrad seçimlerinin iptalini talep ederken, ittifak yetkililerinden Marinka Tepic, meslektaşı Miroslav Alesksic ile açlık grevine başlayacaklarını duyurdu.

Yapılan usulsüzlüklere ilişkin ellerinde kanıt olduğunu söyleyen Tepic, bunları da Devlet Seçim Komisyonu'na teslim edeceklerini belirtti.

Seçim Komisyonu binası önünde yüksek güvenlik önlemleri alınırken, bir grup genç ise binanın önünde kurulan güvenlik bariyerlerini aşmak istedi.

Bu sırada kısa süreli gerginlik ve arbede yaşandı.

Cumhurbaşkanı Vucic'den iddialara yanıt

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Sırbistan Radyo ve Televizyonuna (RTS) yaptığı açıklamada, halkın oyunu güven duygusundan yana kullandığını ifade ederek, oy kullanan herkese teşekkür etti.

Muhalefetin, RS'den gelip Belgrad'da oy kullanan kişilere yönelik itirazlarını da değerlendiren Vucic, "O insanların oy kullanma hakkı var. Söz konusu çifte vatandaşlık. Dolayısıyla oy kullanmaları son derece normal. Bu insanların siyasi tercihlerini beğenmedikleri için de ortalığı karıştırmak istiyorlar. Söz konusu olan da oldukça az oy." ifadelerini kullandı.

Seçimleri Vucic'in desteklediği parti kazandı

Bu arada, Seçim Komisyonu RIK'ten yapılan açıklamada, oy sayım işlemlerinin devam ettiği belirtilerek, 8 bin 273 seçim merkezinden 7 bin 936'sında oy sayım işleminin tamamlandığı bilgisi paylaşıldı.

RIK'in verilerine göre, Cumhurbaşkanı Vucic'in desteklediği ve 2012'den bu yana iktidarda olan Sırp İlerleme Partisi (SNS) öncülüğündeki "Aleksandar Vucic-Sırbistan durmamalı" ittifakı, oyların yüzde 46'sını alarak seçimi önde götürüyor.

Muhalefet kanadı partilerinin oluşturduğu "Sırbistan şiddete karşı" ittifakı, oyların yüzde 23'ünü alarak 2'nci sırada yer alırken, Sırbistan Sosyalist Partisi (SPS), oyların yüzde 6'sını aldı.

Seçimleri takip eden İpsos ve Cesid'in paylaştığı verilerde ise "Aleksandar Vucic-Sırbistan durmamalı" ittifakının 250 sandalyeli ulusal mecliste 128 sandalye kazandığı ve yeni hükümeti tek başına kurabileceği belirtildi.

Ülke medyası da manşetlerinde SNS'nin zaferine yer vererek, "Herkesten daha güçlü", "Sırbistan durmadı" gibi başlıklar kullandı.

Kayıtlı 6 milyon 500 bin 165 seçmenin bulunduğu ülkede, sandığa giden seçmen oranının yüzde 57,23 olduğu açıklandı.

Pazar günkü seçimlerde halk, ulusal meclisin yanı sıra Voyvodina Özerk Bölgesi'nin 120 sandalyeli meclisi ile ülke genelindeki şehir ve ilçelerin belediye meclislerinin yeni üyelerini de belirledi.

Kaynak: AA
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