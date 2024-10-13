Sırbistan'da Yeni Tren İstasyonu Projesi

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BELGRAD, 13 Ekim (Xinhua) -- Sırbistan, Çin'in Shandong Yüksek Hızlı Grubu (SDHS) ile başkentin merkezi iş bölgesi Yeni Belgrad'da yeni bir tren istasyonu kompleksi inşa etmek üzere bir sözleşme imzaladı.

138 milyon euro değerindeki anlaşma, Cumartesi günü Sırbistan İnşaat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Goran Vesic ile SDHS temsilcisi tarafından, Çin'in Sırbistan Büyükelçisi Li Ming'in refakatinde imzalandı.

Proje, yeni bir istasyonun inşası için 70 milyon euro ve istasyonun köprü yapısının yeniden inşası için yaklaşık 40 milyon euroluk bir bütçeyi içeriyor. İnşaatın önümüzdeki yılın başlarında başlaması ve 2026'nın Aralık ayında tamamlanması planlanıyor.

Vesic, "Bu istasyon, otobüs ve tramvay ağlarıyla entegre olacak ve şehrin ulaşım sistemini önemli ölçüde geliştirecek" dedi.

Büyükelçi Li ise, Sırbistan'ın ulaşım sistemini ve demiryolu endüstrisini güçlendirecek bu anlaşmayı Çin-Sırp dostluğunun yeni bir göstergesi olarak niteledi. Li ayrıca, altyapı geliştirme alanındaki işbirliğinin ve devam eden EXPO 2027 projesinin iki ülke arasındaki ortaklığın kilit öneme sahip alanları olduğunu söyledi.

Sırbistan, 15 Mayıs - 15 Ağustos 2027 tarihleri arasında Belgrad'da "İnsanlık için Oyna" temasıyla World Expo, diğer adıyla Specialised Expo düzenleyecek. Bu etkinlik, Batı Balkan bölgesinde gerçekleştirilecek ilk World Expo olacak.