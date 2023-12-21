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Sırbistan Devlet Arşivleri Başkanı Uğur Ünal'a plaket takdim edildi - Son Dakika
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Sırbistan Devlet Arşivleri Başkanı Uğur Ünal'a plaket takdim edildi

Sırbistan Devlet Arşivleri'nin 125'inci yıldönümü vesilesiyle, Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Uğur Ünal'a gümüş plaket verildi. Belgrad'da düzenlenen etkinlikte, Bosna Hersek, Kuzey Makedonya ve Hırvatistan arşiv başkanları da hazır bulundu.

Sırbistan Devlet Arşivleri Başkanı Uğur Ünal\'a plaket takdim edildi
21.12.2023 - 14:53,
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Sırbistan Devlet Arşivleri'nin 125'inci yıldönümü vesilesiyle, Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Uğur Ünal'a gümüş plaket takdim edildi.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Sırbistan Arşivleri Günü etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte, iki ülke milli arşivlerinin geliştirilmesi konusunda yaptığı katkılardan dolayı Ünal'a, gümüş plaket verildi.

Programda ayrıca Bosna Hersek, Kuzey Makedonya ve Hırvatistan arşiv başkanları da hazır bulundu.

Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy'un da katıldığı etkinlik sonrasında da Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Ünal ile Sırbistan Devlet Arşivleri Başkanı Miroslav Perisic arasında ikili görüşme gerçekleştirildi.

Kaynak: AA
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