Sırbistan, İsrail'e silah satışını sürdürdü iddiası - Son Dakika
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Sırbistan, İsrail'e silah satışını sürdürdü iddiası

Balkan Araştırmacı Gazeteciler Ağı (BIRN), Sırbistan'ın, 7 Ekim 2023'ten sonra İsrail'e silah satmayı sürdürdüğünü iddia etti. BIRN tarafından paylaşılan makalede, Sırbistan'ın resmi makamlarından konuyla ilgili açıklama yapılmasa da 7 Ekim 2023'ten sonra da İsrail'e iki kez silah ihracatı yaptığı savunuldu. Makalede, BIRN'in Sırbistan İç ve Dış Ticaret Bakanlığı'ndan söz konusu ihracata yönelik bilgi talep ettiği ancak Bakanlığın, bu konuda bilgi vermeyi reddettiği belirtildi.

12.03.2024 14:49  Güncelleme: 14:50
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Balkan Araştırmacı Gazeteciler Ağı (BIRN), Sırbistan'ın, 7 Ekim 2023'ten sonra İsrail'e silah satmayı sürdürdüğünü iddia etti.

BIRN tarafından paylaşılan makalede, Sırbistan'ın resmi makamlarından konuyla ilgili açıklama yapılmasa da 7 Ekim 2023'ten sonra da İsrail'e iki kez silah ihracatı yaptığı savunuldu.

Makalede, BIRN'in Sırbistan İç ve Dış Ticaret Bakanlığı'ndan söz konusu ihracata yönelik bilgi talep ettiği ancak Bakanlığın, bu konuda bilgi vermeyi reddettiği belirtildi.

Bakanlığın gazetecilere, ihraç edilen silahların türü ve miktarı, ihracatta yer alan şirketler ve bu silahların son kullanıcılarının kim olduğu gibi silah ihracatına ilişkin verileri rutin olarak sağladığı kaydedilen makalede, konuyla ilgili talebe yanıt verilmemesinin "alışılmadık bir durum" olduğuna dikkati çekildi.

Makalede ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"Bakanlığın veri sağlamayı reddetmesine rağmen BIRN, önde gelen devlet silah ihracat şirketi Jugoimport-SDPR'nin Ekim 2023'ten bugüne İsrail'e toplam değeri 1 milyon avronun üzerinde olan iki sevkiyat gönderdiğini ortaya koyuyor. Devlet kurumlarının resmi verilerini tek bir yerde toplayan portal Checkpoint'in Gümrük İdaresi'nden derlediği verilere göre, Jugoimport-SDPR, İsrail'e Ekim 2023'te 540 bin 120 avro değerinde mal ihraç ederken, şubatta da 510 bin avro değerinde başka bir sevkiyat yaptı."

İsrail'in, Sırbistan'ın silah sattığı ülkeler listesinin başında yer almadığı belirtilen makalede, mühimmat üretimiyle tanınan Sırbistan devlet fabrikası "Prvi Partizan"ın, İsrail'e, Mart ve Nisan 2023'te 780 bin avro değerinde mühimmat sattığı ifade edildi.

Bu arada, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, 7 Ekim 2023'te yaptığı sosyal medya paylaşımında, "İsrail barışçıl ve güvenli bir yaşamı hak ediyor." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sırbistan, İsrail'e silah satışını sürdürdü iddiası - Son Dakika

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