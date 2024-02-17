Türkiye'nin önde gelen arp sanatçılarından Şirin Pancaroğlu, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da, Lübomir Pipkov Müzik Okulu Salonu'nda sahne aldı.
Kültür ve Turizm Bakanlığının desteklediği "Türk Arpı Projesi" çerçevesinde nota yayın koleksiyonunun sunumu için Bulgaristan'a gelen Pancaroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ülke ülke gezip bu nota koleksiyonunu tanıtıyorum ve konserler veriyoruz. Programda Dimitri Kandemir, Ali Ufki, Tevfik Kolaylı gibi sanatçıların eserleri yer alıyor." dedi.
Pancaroğlu, programda longa, saz semaisi, oyun havası, semai ve kendisinin kaleme alıp bestelediği bazı eserleri izleyicilerin beğenisine sundu.
Bulgar sanatseverlerle ilk defa buluştuğunu belirten Pancaroğlu, "Müziklerimizin ortak geçmişi beni çok ilgilendiriyor. Bakalım ne tepkiler gelecek. Burada bulunmaktan çok mutluyum." diye konuştu.
Sanatçı Pancaroğlu'nun performansını dakikalarca alkışlayan izleyiciler, "Türk Arp Projesi" kapsamında salonda sunulan nota kitaplarını da beğendi ve sanatçıdan Türk müziği makamları hakkında bilgi aldı.
Son Dakika › Güncel › Şirin Pancaroğlu, Bulgaristan'da Türk Arpı Projesi kapsamında konser verdi - Son Dakika
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