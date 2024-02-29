Şirin Pancaroğlu, Kosova\'da konser verdi

Türkiye'nin önde gelen arp sanatçılarından Şirin Pancaroğlu, Kosova'nın başkenti Priştine'de sahne aldı.
Kültür ve Turizm Bakanlığının desteklediği "Türk Arpı Projesi" çerçevesinde nota yayın koleksiyonunun sunumu için Kosova'ya gelen Pancaroğlu, Kosova Filarmoni Orkestrası işbirliğinde başkent Priştine'deki "Kırmızı Salon"da konser verdi.
Etkinlik kapsamında "Türk arpı" olarak bilinen "çeng" ve arp ile "Türk Arp Müziği Koleksiyonu"ndan seçkin eserleri ile makam ve usul başta olmak üzere Türk müziği unsurlarını kullanarak bestelediği eserleri izleyicilerin beğenisine sunan Pancaroğlu, katılımcılara enstrümanlar ve Türk müziği hakkında bilgiler de verdi.
Konserin ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunan Pancaroğlu, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle, Türk müziği eserlerini eskiden bugüne kadar bir nota koleksiyonu olarak hazırladığını söyledi.
Gittiği ülkelerde nota koleksiyonunu tanıtarak, Türk müziğinin arp ile de çalınabileceğini göstermek istediğini belirten Pancaroğlu, "Çok güzel bir müzik coğrafyasında yaşıyoruz. Dolayısıyla benim yaptığım bu Türk arpı projesiyle başka ülkelerdeki arp sanatçılarının da kendi geleneksel müziklerini arp için yazmalarını teşvik etmek niyetim var. Önlerinde iyi bir model var." diye konuştu.
Yaklaşık 1 saat süren konser büyük beğeni topladı.
Öte yandan, Pancaroğlu 2 Mart'ta Kosova Filarmoni Orkestrası ile aynı sahneyi paylaşacak.
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