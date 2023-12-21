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Şırnak'ın Termal Turizm Potansiyeli Paneli - Son Dakika
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Şırnak'ın Termal Turizm Potansiyeli Paneli

Şırnak Üniversitesi ve İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen panelde, Şırnak'ın enerji kenti olma yolunda ilerlediği vurgulandı. Şırnak'ın petrol bulunmasıyla ülke ekonomisine ciddi katkı sağlayacağı belirtildi. Ayrıca Şırnak'ın turizm potansiyeli ve Cudi Dağı'nın inanç turizmi açısından önemi üzerinde duruldu.

Şırnak\'ın Termal Turizm Potansiyeli Paneli
21.12.2023 - 13:37,
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Şırnak Üniversitesi ve İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle "Şırnak'ın Termal Turizm Potansiyeli Paneli" yapıldı.

Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, 15 Temmuz Kongre Merkezi'nde düzenlenen panelde, Şırnak'ın artık enerji kenti olma yolunda ilerlediğini söyledi.

Daha önce kömür madenleri ile anılan kentin artık petrol ile anıldığını dile getiren Alkış, "Şırnak il ve ilçeleri bereketli bir coğrafya. Bundan sonra inşallah bu nimetlerden istifade ederiz. Petrolün bulunması büyük bir nimettir. Sadece Şırnak için değil ülkemiz için. Ülkenin ekonomisine de çok ciddi katkı sağlayacak bir kaynak." dedi.

Şırnak'ın çok ciddi bir turizm potansiyeli olduğunu aktaran Alkış, Cudi Dağı'nın inanç turizmi adına önemli bir merkez olduğunu belirtti.

İl Sağlık Müdürü Suat Altın da üniversitenin düzenleyeceği her projeye destek vereceklerini, özellikle kaynaklar kısmında kendilerini dünyaya tanıtmaları gerektiğini ifade etti.

Konuşmaların ardından akademisyenler kentte bulunan termal yeraltı kaynakları ile ilgili sunum yaptı.

Programa, akademisyenler, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA
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