Şırnak'ta Çığ Tatbikatı Düzenlendi - Son Dakika
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Şırnak'ta Çığ Tatbikatı Düzenlendi

Şırnak\'ta Çığ Tatbikatı Düzenlendi

Şırnak'ta arama kurtarma ekiplerine çığ eğitimi verildi, tatbikat başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.

28.02.2025 13:16
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Şırnak'ta İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce arama kurtarma ekiplerine verilen eğitimin ardından Namaz Dağı eteklerinde çığ tatbikatı gerçekleştirildi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce 24 Şubat'tan bu yana Şırnak Belediyesi, İl Özel İdaresi, TPIC, TPAO ve Hayrat Vakfı gibi kuruluşların arama kurtarma ekiplerine zorlu arazilerde çığ eğitimi verildi.

Eğitim kapsamında Namaz Dağı eteklerinde düzenlenen çığ tatbikatında ekipler, senaryoya göre çığ altında kalanları kurtardı.

Kurtarılan kişilerin sağlık ekiplerinin desteğiyle ambulansa götürülmesi sağlandı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürü Muzaffer İşlek, gazetecilere, olası afetlere hazırlık kapsamında birçok çalışma yürüttüklerini söyledi.

Kentin çığ açısından riskli konumda yer aldığına dikkati çeken İşlek, şöyle konuştu:

"Bu eğitimlerimizin sonucunda sahada bir tatbikat yapıp ne aşamaya geldiğimizi görmek istedik. Sahadaki tatbikatımız çok olumlu geçti. Tatbikatta 25 personel olası bir çığ olayına müdahale edecekmiş gibi hazır durumdadır. Etkin ve hızlı müdahale etmek için arazide eğitimleri bitirdik. Tatbikatımızı gerçekleştirdik."

Tatbikata, Vali Yardımcısı Muhammet Çiftci, Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Birlik, kurum ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Güncel, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

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