Şırnak'ta PKK/KCK Operasyonu: 1 Tutuklama

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Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 30 Aralık-5 Ocak'ta kent merkezi ve ilçelerde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda 1 şüpheli yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklandı.