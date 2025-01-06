Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 30 Aralık-5 Ocak'ta kent merkezi ve ilçelerde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda 1 şüpheli yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Şırnak'ta PKK/KCK Operasyonu: 1 Tutuklama - Son Dakika
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