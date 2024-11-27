Şırnak\'ta PKK Operasyonu: 3 Gözaltı

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Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ve Özel Harekat Şube müdürlükleri ekiplerince, daha önce izinsiz gösterilere katılarak güvenlik güçlerine mukavemet gösteren ve terör örgütü lehine slogan atan şüphelilerin eşkali kamera kayıtlarından belirlendi.

Şüphelilere yönelik kent merkezi ve ilçelerde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

Zanlıların emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.