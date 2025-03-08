Şırnak'ta Saz Kursu İftar Sonrası Devam Ediyor

Şırnak'ta 30 kursiyer iftar sonrası saz eğitimi alıyor
ŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 30 kursiyer, halk eğitim merkezinde açılan kursta saz eğitimi alıyor.
İlçede halk eğitim merkezi tarafından açılan bağlama ve gitar kursları ilgi görüyor. Kursiyerler, eğitimler hem çalıyor hem de şarkı söylüyor.
Halk eğitim merkezi müdürü Nazmi Güzel, Ramazan ayı vesilesiyle gelemeyen öğrenciler için akşam ders verildiğini belirterek, "Gündüzde çalışmalarımız devam ediyor. Eğitim öğretime yönelik kurslarımız var. Çok rağbet görüyor" dedi.
Ramazan ayında iftar sonrası toplanan kursiyerlere eğitmen Halil Özkan ders veriyor. Özkan, kursiyerlere gitar ve saz eğitimi verdiğini ifade ederek, "Buradaki enstrümanların çoğu bizim. Yoruluyoruz ama ortam çok güzel" diye konuştu.
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