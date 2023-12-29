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Şırnak'ta şehit olan askerler için mevlit programı düzenlendi - Son Dakika
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Şırnak'ta şehit olan askerler için mevlit programı düzenlendi

Şırnak'ın Silopi ilçesinde Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan askerler için mevlit programı düzenlendi. Silopi'de 1 Nolu Aile Destek Merkezi'nde gerçekleştirilen programda, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve mevlit okutuldu. Şehitler için dualar edildi ve terör örgütü kınandı.

Şırnak\'ta şehit olan askerler için mevlit programı düzenlendi
29.12.2023 - 16:32,
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Şırnak'ın Silopi ilçesinde Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan askerler için mevlit programı düzenlendi.

Silopi'de 1 Nolu Aile Destek Merkezi'nde gerçekleştirilen programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından, mevlit okutuldu.

Merkezin koordinatörü Aylin Ökten, "Şehit olan kahraman 12 askerimiz için mevlit okuttuk, Kur'an-ı Kerim okuyarak, dualar ettik. Mehmetçiğe kurşun sıkan bölücü terör örgütünü en sert şekilde kınıyoruz. Dualarımız terörle mücadele eden kahraman ordumuzla beraberdir." dedi.

Kaynak: AA
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