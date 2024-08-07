Şırnak'ta Şehit Piyade Astsubay Çavuş Habip Murat Alp için Tören Düzenlendi - Son Dakika
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Şırnak'ta Şehit Piyade Astsubay Çavuş Habip Murat Alp için Tören Düzenlendi

Pençe-Kilit Harekat bölgesinde arama tarama faaliyeti sırasında bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Habip Murat Alp için Şırnak'ta tören yapıldı. Şehidin naaşı alana getirilerek katafalka konuldu ve saygı duruşunda bulunuldu. Şehit Alp'in cenazesi hava yoluyla Kırşehir'e uğurlandı.

07.08.2024 20:58
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Pençe-Kilit Harekat bölgesinde arama tarama faaliyeti sırasında bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Habip Murat Alp için Şırnak'ta tören yapıldı.

23. Piyade Tümen Komutanlığında gerçekleştirilen törende, şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı alana getirilerek katafalka konuldu, saygı duruşunda bulunuldu, şehidin öz geçmişi okundu.

Okunan duanın ardından şehidin naaşı ambulansla Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na götürüldü.

Şehit Alp'in cenazesi hava yoluyla Kırşehir'e uğurlandı.

Basına kapalı gerçekleştirilen törene, Vali Cevdet Atay, 48. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Hatip, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Murat Bulut, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Vali Yardımcısı Talha Altuntaş, Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Şahin, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, kurum temsilcileri ve askerler katıldı.

Milli Savunma Bakanlığı Pençe-Kilit Harekat bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından arama tarama faaliyeti sırasında açılan taciz ateşi sonucunda Piyade Astsubay Çavuş Habip Murat Alp'ın şehit olduğunu duyurmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şırnak'ta Şehit Piyade Astsubay Çavuş Habip Murat Alp için Tören Düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şırnak'ta Şehit Piyade Astsubay Çavuş Habip Murat Alp için Tören Düzenlendi - Son Dakika
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