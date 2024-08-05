Şırnak'ta terör örgütleri DEAŞ, FETÖ ve PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 8 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik bir haftada operasyonlar gerçekleştirildi.
Operasyonlarda, 8 şüpheli yakalandı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı.
1 şüpheli ise ilgili il birimlerine teslim edildi. Diğer şüpheliler, haklarında yurt dışına çıkış yasağı yönünde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Şırnak'ta terör örgütlerine yönelik operasyon: 1 tutuklama - Son Dakika
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