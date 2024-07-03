Şırnak'ta trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

Şırnak'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Mehmet A. idaresindeki 06 DOT 69 plakalı tanker, Cizre- Nusaybin kara yolu Köyceğiz mevkisinde, A.Y'nin kullandığı 21 ABY 953 plakalı tıra arkadan çarptı.
Kazada, sürücü Mehmet A. ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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