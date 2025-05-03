Sırrı Süreyya Önder Hayatını Kaybetti. - Son Dakika
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Sırrı Süreyya Önder Hayatını Kaybetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaşamını yitiren TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için “Kendisine Allah’tan rahmet, kederli ailesine, sevenlerine ve DEM Parti camiasına bağsağlığı diliyorum. Merhum Önder’in de son dönemde büyük emek verdiği ‘Terörsüz Türkiye’ menziline vasıl olacağımıza yürekten inanıyorum” dedi.

03.05.2025 19:08
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(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaşamını yitiren TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için "Kendisine Allah'tan rahmet, kederli ailesine, sevenlerine ve DEM Parti camiasına bağsağlığı diliyorum. Merhum Önder'in de son dönemde büyük emek verdiği 'Terörsüz Türkiye' menziline vasıl olacağımıza yürekten inanıyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST KKTC Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmasında yaşamını yitiren TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için taziye açıklaması yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ilgili bölümünde şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkan Vekili Sayın Sırrı Süreyya Önder'in vefatından duyduğum üzüntüyü burada ifade etmek istiyorum. Malum Sayın Önder'i ve Buldan'ı geçen ay külliyemizde kabul etmiş, yürüttükleri temaslarla ilgili verimli bir görüşme yapmıştık. Kendisine Allah'tan rahmet, kederli ailesine, sevenlerine ve DEM Parti camiasına bağsağlığı diliyorum. Merhum Önder'in de son dönemde büyük emek verdiği 'Terörsüz Türkiye' menziline vasıl olacağımıza yürekten inanıyorum. Rabbim hepimizin yar ve yardımcısı olsun diyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Sırrı Süreyya Önder Hayatını Kaybetti. - Son Dakika

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