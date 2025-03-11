Sis Manzarası ile Ordu Büyüledi - Son Dakika
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Sis Manzarası ile Ordu Büyüledi

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Doğu Karadeniz Bölgesi'nin turizm gözdesi Ordu, sisler altındaki güzelliği ile dikkat çekiyor. Fotoğraf sanatçısı İlhan Türkmen'in Boztepe'den çektiği görüntüler, sosyal medyada ilgi görüyor. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, bu güzellik karşısında duygularını paylaştı.

11.03.2025 11:56  Güncelleme: 12:07
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Sis manzarası mest etti

ORDU - Doğu Karadeniz Bölgesi'nin en büyük üçüncü ili, denizi ve doğasıyla son yılların turizmin gözdesi haline gelen Ordu, sisler altında mest eden güzelliğiyle dikkat çekti.

Fotoğraf sanatçısı İlhan Türkmen'in 500 metre yüksekliğindeki Boztepe'nin zirvesinden çektiği 'sis altında Ordu' fotoğraf ve görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi gördü. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in sosyal medya sayfasında paylaştığı görüntüler paylaşım rekoru kırdı. Başkan Güler, Ordu'nun sisler altındaki büyüleyici güzelliği karşısında "Sis bulutlarının ardından kendini göstermeye çalışan ışıltına bile aşığız Ordu' sözleriyle duygularını dile getirdi.

'Sis altında Ordu' fotoğrafı son yıllarda yerli ve yabancı turist sayısında artış gözlenen ve doğal güzellikleriyle bilinen Ordu'nun en güzel fotoğrafları arasında yer aldı.

Kaynak: İHA

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