Sisi İspanya'yı Ziyaret Edecek

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Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi'nin haftaya İspanya'yı ziyaret edeceği, Başbakan Pedro Sanchez ve İspanya Kralı 6. Felipe ile görüşeceği bildirildi.

İspanya resmi haber ajansı EFE, Mısır Cumhurbaşkanı es-Sisi'nin 19 Şubat'ta Madrid'deki Başbakanlık konutu Moncloa'da Sanchez ile görüşeceğini, ardından Kral 6. Felipe'nin, onuruna vereceği yemeğe katılacağını duyurdu.

Haberinde Es-Sisi'nin İspanya ziyaretinin, "ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planının ardından Orta Doğu'nun geleceği açısından önemli bir zamanda gerçekleşeceğine" vurgu yapan EFE, Başbakan Sanchez'in "kabul edilemez", Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares'in de "Gazze, Gazzeli Filistinlilerin toprağıdır. Onların Gazze'de kalmaları gerekir çünkü Gazze, İspanya'nın da savunduğu gibi gelecekteki Filistin Devletinin bir parçasıdır." diyerek bu plana karşı çıktıklarına işaret etti.