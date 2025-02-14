Sisi İspanya'yı Ziyaret Edecek - Son Dakika
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Sisi İspanya'yı Ziyaret Edecek

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, İspanya Başbakanı ve Kral ile görüşecek, Orta Doğu üzerine önemli temaslar yapacak.

14.02.2025 17:46
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Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi'nin haftaya İspanya'yı ziyaret edeceği, Başbakan Pedro Sanchez ve İspanya Kralı 6. Felipe ile görüşeceği bildirildi.

İspanya resmi haber ajansı EFE, Mısır Cumhurbaşkanı es-Sisi'nin 19 Şubat'ta Madrid'deki Başbakanlık konutu Moncloa'da Sanchez ile görüşeceğini, ardından Kral 6. Felipe'nin, onuruna vereceği yemeğe katılacağını duyurdu.

Haberinde Es-Sisi'nin İspanya ziyaretinin, "ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planının ardından Orta Doğu'nun geleceği açısından önemli bir zamanda gerçekleşeceğine" vurgu yapan EFE, Başbakan Sanchez'in "kabul edilemez", Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares'in de "Gazze, Gazzeli Filistinlilerin toprağıdır. Onların Gazze'de kalmaları gerekir çünkü Gazze, İspanya'nın da savunduğu gibi gelecekteki Filistin Devletinin bir parçasıdır." diyerek bu plana karşı çıktıklarına işaret etti.

Kaynak: AA

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