Sisi, talep gelirse Suudi Arabistan için Meclisi acil oturuma çağıracak - Son Dakika
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Sisi, talep gelirse Suudi Arabistan için Meclisi acil oturuma çağıracak

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Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Suudi Arabistan'ı savunmak için her türlü adımı atacaklarını, talep edilmesi halinde yetki için Meclisi acil oturuma çağıracağını söyledi. Sisi ayrıca 2030'da görev süresinin sona ereceğini ve anayasada değişikliğe gidilmeyeceğini kaydetti.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, " Suudi Arabistan'ı korumak ve savunmak için her türlü adımı atacaklarını" belirtti.

Sisi, başkent Kahire'nin doğusundaki Mısır Askeri Akademisi öğrencilerinin mezuniyet töreninde konuştu.

Mısır ve Suudi Arabistan'ın Arap ve İslam dünyasının kalbi olduğunu söyleyen Sisi, Kahire'nin Suudi Arabistan'ın güvenliğine ve sınırlarına yönelik herhangi bir tehdidi kabul etmeyeceğini vurguladı.

Sisi, "Suudi Arabistan'ı korumak için her türlü adımı atacağız ve bizden talep edilmesi halinde yetki vermesi için Meclisi acil oturuma davet edeceğim." diye konuştu.

Mısır Cumhurbaşkanı, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın direktifleri doğrultusunda Riyad yönetiminin talep edeceği her türlü adımı atmaya ve Suudi Arabistan'ı savunmaya hazır olduklarını belirtti.

Mısır'ın 2013 yılında karşı karşıya kaldığı süreçte başta Suudi Arabistan olmak üzere Körfez ülkelerinin verdiği desteğe teşekkür eden Sisi, "Mısır, Suudi Arabistan ve Körfez ülkelerinin ulusal güvenliğinin birbiriyle bağlantılı olduğu doğrudur." dedi.

"2030 yılında görev sürem sona eriyor"

Mısır Anayasası'nda değişiklik yapılmayacağını teyit eden Sisi, "Devlet başkanlığı görev sürem 2030'da sona erecek. Bu, kesinleşmiş bir konudur." ifadelerini kullandı.

Sisi, sosyal medyada 2027'de Anayasa'nın değiştirilerek kendisine yeni bir dönem için devlet başkanlığına aday olma hakkı tanınabileceği yönündeki iddialara da bu sözlerle yanıt verdi.

Mevcut Anayasa uyarınca Sisi, üçüncü görev döneminin sona ereceği 2030'dan sonra yeniden devlet başkanlığına aday olamıyor.

Kaynak: AA
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