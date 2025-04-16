Şişli Belediye Başkanı Öğrencilere Destek Verdi

(ANKARA)- Tutuklanarak görevinden uzaklaştırılan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, kamuoyunda "proje okulları" olarak bilinen okullardaki öğretmenlerin görev yerlerinin değiştirilmesine tepki gösteren liseli öğrencilere seslenerek, "Puslu havayı dağıtan cesaretiniz Silivri'de bize gökyüzü oldu" dedi.

Tutuklanarak görevinden uzaklaştırılan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumlarına Öğretmen Atama ve Yönetici Görevlendirme sonuçlarının açıklanmasıyla kamuoyunda "proje okulları" olarak bilinen 30'dan fazla okulda görev yapan 20 binden fazla öğretmenin "norm kadro" gerekçesiyle görev yerlerinin değiştirilmesine yönelik tepki gösteren lise öğrencilerinin yanında olduğunu bildirdi. Şahan'ın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

"Sevgili liseliler, duydum ki okulunuza, öğretmenlerinize ve geleceğinize sahip çıkmak için öfkenizi, neşenizi ve kararlılığınızı alıp okul bahçelerine çıkmışsınız. 'Otur, sus, konuşma' diyenlere inat, sokakları coşkulu sesinizle doldurmuşsunuz. Puslu havayı dağıtan cesaretiniz Silivri'de bize gökyüzü oldu. Sizden öğreniyoruz oyunlarla direnmeyi… Neşeli oyunlarınızı dağıtmak isteyenlere kulak asmamayı, el ele tutuşmayı, korkunun üzerine gitmeyi… Kendinize çok dikkat edin. Okul bahçelerinde beraber şarkılar söyleyeceğimiz, meydanlarda özgürlüğü coşkuyla kutlayacağımız günler inanın uzak değil. Sizinleyim."