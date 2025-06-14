Şişli'de 27 Yıl Hapis Cezalı Suçlu Yakalandı

Şişli'de "nitelikli cinsel saldırı" suçundan 27 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Ekipler, bu kapsamda 2014 yılında meydana gelen "nitelikli cinsel saldırı" suçundan 27 yıl hapis cezasına mahkum olan 72 yaşındaki K.K'yi yakaladı.

K.K'nin, Kağıthane'de 18 yaşından küçük kıza cinsel istismarda bulunduğu, çocuğun teyzesini de taciz ettiği iddiasıyla yargılandığı öğrenildi.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.