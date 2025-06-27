Şişli'de Baba ve Eşi Darbedildi - Son Dakika
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Şişli'de Baba ve Eşi Darbedildi

27.06.2025 12:23
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Vertigo hastası baba, oğlunu döven çocuğun saldırısına uğradı; eşi de darbe aldı. Suç duyurusu yapıldı.

ŞİŞLİ'DE VERTİGO HASTASI BABA VE EŞİ, OĞLUNU DÖVEN ÇOCUK TARAFINDAN DARBEDİLDİ

Doğan Can CESUR/ - ŞİŞLİ'de 15 yaşındaki oğlu M.M.Y.'nin darbedildiğini duyan vertigo hastası baba Abdullah Y. (43), sokakta M.D. isimli çocuk tarafından darbedildi. Tek yumrukla yere düşen ve bayılan adamın yanına gelen eşi Yeter Y.'de M.D. tarafından yumruklu saldırıya uğradı. Yaşananlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Darp raporu alan kadın ve eşi, savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu.

Olay, 20 Haziran Cuma günü saat 22.30 sıralarında Kuştepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.M.Y. mahallede bir parkta kendi yaşlarında bir çocuk tarafından darbedildi. Eve gelen M.M.Y., babası Abdullah Y.'ye parkta kendisine bir çocuğun yumruk attığını söyledi. Bunun üzerine dışarı çıkan baba Abdullah Y., oğlunu darbeden çocuğu aramaya başladı. Oğlunun M.D. isimli çocuk tarafından darbedildiğini öğrenen babayla saldırgan çocuk arasında tartışma çıktı. Çocuk tartışma sırasında Abdullah Y.'ye yumruk attı. Aldığı darbenin etkisiyle yere yığılan vertigo hastası adamın yardımına çevredekiler vatandaşlar koştu.

HEM ADAMI HEM EŞİNİ DARBETTİ

Eşinin darbedildiğini duyan Yeter Y.'de kısa sürede olay yerine geldi. M.D., kendisine 'Eşime bunu sen mi yaptın' diyerek tepki gösteren kadına da yumruk attı. Çevredekiler tarafından tekme ve yumruklarla olay yerinden uzaklaştırılan M.D. ve babası Necati D. olay yerinden ayrıldı. Yaşananlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Diğer yandan bayılan Abdullah Y. ve yaralanan eşi Yeter Y.,'ye ilk müdahale ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Abdullah Y. ve eşi Yeter Y. ambulansla Sarıyer Seyrantepe'deki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından darp raporu alan kadın ve eşi, savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Şişli'de Baba ve Eşi Darbedildi - Son Dakika

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