Şişli'de tartıştığı eşini silahla vurarak öldüren zanlı tutuklandı.
Kuştepe Mahallesi Alev Sokak'ta dün eşi Gülcan U'yu aralarında çıkan tartışma sırasında silahla öldüren Yılmaz U. polis ekiplerince yakalandı.
Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Soruşturma savcılığındaki ifadesi sonrası hakimliğe çıkarılan şüpheli, "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.
Şişli'de yaşayan Yılmaz U. tartıştığı eşi Gülcan U'yu silahla vurarak kaçmıştı. Ağır yaralanan Gülcan U, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.
Son Dakika › Güncel › Şişli'de Eşini Vuran Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?