Şişli\'de İş Yerinde Yangın: 1 Yaralı

Şişli'de iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafında kısa sürede söndürülürken, içeride mahsur kalan 1 kişi yaralandı.

İstanbul'un Şişli ilçesi Eskişehir Mahallesi Feylosof Sokak'taki iş yerinde çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangını gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

MAHSUR KALAN KİŞİ KURTARILDI

Bu sırada içeride mahsur kalan ve ismi öğrenilemeyen bir kişi, vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Bacağının yanması sonucu hafif yaralanan kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.