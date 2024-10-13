Şişli'de bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 KDY 866 plakalı otomobil, Çağlayan Adliyesi mevkisinde bariyerlere çarparak takla attı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü, araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle aksayan trafik aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.
Son Dakika › Güncel › Şişli'de kaza: Sürücü yaralandı - Son Dakika
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