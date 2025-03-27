Şişli'de Öğrenci Eylemi: Polis Müdahale Etti - Son Dakika
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Şişli'de Öğrenci Eylemi: Polis Müdahale Etti

Eylemde polis, yüzleri kapalı öğrencilere müdahale etti; bazıları gözaltına alındı.

27.03.2025 20:32
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Haber: Hakan KAYA-Kamera: Vedat BAYRAKTAR

(İSTANBUL) CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da tutuklanmasıyla sonuçlanan 19 Mart operasyonlarının ardından eylemlere başlayan öğrenciler bu akşam saatlerinde Şişli'de bir AVM önünde buluştu. Polis, gençlerden yüzlerini açmalarını isterken, gözaltına alınanlar oldu.

18.30 sıralarında AVM önünde toplanan öğrenciler "Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiç birimiz" şeklinde slogan atan gençlerden yüzleri kapalı olanlara müdahale eden polis açmalarını istedi. O anlarda direnen bazı gençler gözaltına alındı. Gençlik grubu bir süre sonra Mecidiyeköy ve Şişli yönlerine doğru dağıldı.

Kaynak: ANKA

Ekrem İmamoğlu, Yerel Haberler, Politika, 3-sayfa, Güncel, Şişli, Polis, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şişli'de Öğrenci Eylemi: Polis Müdahale Etti - Son Dakika

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