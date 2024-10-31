Şişli\'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

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Şişli'de "uyuşturucu madde ticareti" iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, 26 Ekim'de Kuştepe Mahallesi'nde hareketlerinden şüphelenerek aradıkları G.K'nin üzerinden bir miktar uyuşturucu çıktı.

Şüphelinin uyuşturucu maddeyi aldığı T.F. İnönü Caddesi'nde yakalandı. T.F'nin evine düzenlenen operasyonda da 14 uyuşturucu hap ile bir miktar uyuşturucu madde bulundu, S.T. gözaltına alındı.

Kuştepe Mahallesi'ndeki başka bir eve düzenlenen operasyonda İ.K, O.Y. ve M.H. gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda ise 1 kilo 27 gram uyuşturucu, hassas terazi, çok sayıda klipsli poşet ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen 1300 lira ele geçirildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden İ.K, O.Y. ve M.H. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. T.F, S.T. ve G.K. ise adli kontrol hükümleri uygulanıp serbest bırakıldı.