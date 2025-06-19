Sistani’den İran’a Destek

(ANKARA) – Irak'ın Şii dini lideri Ayetullah Ali el-Sistani, İran'a yönelik saldırıları ve İran'ın üst düzey dini ve siyasi liderlerine yönelik suikast tehditlerini sert ifadelerle kınadı. Sistani'nin ofisinden yapılan açıklamada, İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik devam eden askeri saldırganlığın ve dini lider Ayetullah Ali Hamaney'e yönelik tehditlerin açık bir şekilde kabul edilemeyeceği belirtildi.

Şii Lider Sistani'nin ofisinden yapılan açıklamada, Sistani, bu tür girişimlerin bölgesel dengeleri tehlikeye atacağı uyarısında bulundu.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"İran'a yönelik devam eden askeri saldırganlık ile ülkenin dini ve siyasi liderlerine yönelik suikast tehditleri bir kez daha şiddetle kınanmıştır. Bu tür suç teşkil eden eylemler, dini ve ahlaki ilkelere açıkça aykırı olmasının yanı sıra uluslararası hukuk ve teamüllerin de ciddi bir ihlalidir. Böylesi suçların, durumun tamamen kontrolden çıkmasına, yaygın kaosa, bölge halklarının acılarının daha da derinleşmesine ve tüm tarafların çıkarlarının ağır şekilde tehdit altına girmesine yol açabileceği konusunda güçlü bir şekilde uyarıyoruz."