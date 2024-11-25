Siteler\'de Mobilya Atölyesinde Yangın

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Siteler'deki mobilya boyama atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 buçuk saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Altındağ ilçesi Önder Mahallesi Akçakale 2. Cadde'deki üç katlı bir binanın mobilya boyama atölyesi olarak kullanılan çatı katında, saat 16.40 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Ankara Büyükşehir Belediyesinin Siteler İstasyonundaki itfaiye ekipleri, yangına ilk müdahaleyi yaptı. Çevre istasyonlardan da bölgeye takviye tankerler sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 buçuk saatlik çalışması sonucu söndürülen yangın, binada maddi hasara yol açtı.

Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.