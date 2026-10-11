Sivas Devlet Türk Halk Müziği Korosu sanatçıları, Kilis\'te türküler seslendirdi

Sivas Devlet Türk Halk Müziği Korosu sanatçıları, Kilis'te türküler seslendirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sivas Devlet Türk Halk Müziği Korosu sanatçıları, Kilis Valiliğinin 7 Aralık Üniversitesi'nde düzenlediği konserde sahne aldı. Konserde Ezgi Yerlikaya, Gizem Samsa ve Sait Döşkaya türküler okudu; Vali Yardımcısı Murat Demirbilek sanatçılara çiçek sundu.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Sivas Devlet Türk Halk Müziği Korosu sanatçıları, Kilis'te düzenlenen konserde sahne aldı.
Kilis Valiliği tarafından 7 Aralık Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonu'nda düzenlenen konsere sanatseverler katıldı.
Konserde koro sanatçıları Ezgi Yerlikaya, Gizem Samsa ve Sait Döşkaya, Türk halk müziğinin sevilen eserlerini seslendirdi.
Sanatçılar, seslendirdikleri türkülerle dinleyicilere Türk halk müziğinin zengin ezgi dünyasından örnekler sundu.
Kilis Vali Yardımcısı Murat Demirbilek, sanatçılara teşekkür ederek çiçek takdim etti.
Kaynak: AA
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