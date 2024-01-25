Sivas Eczacılar Odası 28. yılını kutladı

Sivas Eczacılar Odası'nın kuruluşunun 28. yıl dönümü nedeniyle program düzenlendi.

Kentteki bir restoranda düzenlenen programda konuşan Sivas Eczacılar Odası Başkanı Bahadır Eren, eczacılık tarihinin yüzyıllar öncesine dayanan, sağlık sisteminin kurucu öznelerinden birisi olduğunu söyledi.

Eczacıların ülkenin dört bir yanında halkın kesintisiz ilaca ulaşması için hizmet verdiğini belirten Eren, "Halkımızın en yakın sağlık danışmanları olarak 1. basamak sağlık kuruluşu olmanın verdiği sorumlulukla, her zaman ve her koşulda ilaç danışmanlığı görevimizi fedakarlıkla yerine getirmekteyiz." dedi.

Eren, eczacıların gerek pandemi döneminde gerekse deprem sürecinde fedakarlıklar yaptığını aktararak, "Yaşadığımız bu üzücü süreçler bizlerin halk sağlığı ve halkın kesintisiz ilaca ulaşması adına ne kadar önemli ve ulvi bir mesleğin mensupları olduğumuzu ve her zaman söylediğimiz gibi halkımızın en yakın sağlık danışmanları olduğumuzu bir kez daha gözler önüne sermiştir." diye konuştu.

İl merkezinde 149 ve ilçelerde 61 olmak üzere 210 eczanenin faaliyet yürüttüğünü dile getiren Eren, şehrin önde gelen meslek odalarından birisi olduklarını ifade etti.