Sivas İl Jandarma Komutanlığı, down sendromlu öğrencileri ziyaret etti

Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, down sendromlu öğrencileri ziyaret etti.
İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, kentteki Şefik Güngör Eğitim Uygulama Okulu ve Zirve Rehabilitasyon Merkezinde bulunan down sendromlu öğrenciler ile bir araya geldi.
Jandarma iz takip köpeği "Zümrüt" ve mayın arama köpeği "Türlü", çocuklara gösteri sundu.
Öğrenciler, el baskısı yapıp oyun oynadı.
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Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kanser tedavisi gören Kadir Karataş'a, midesinin alt tarafından alınan parçayla yemek borusu yapıldı. Karataş, ameliyat sonrası tedaviye olumlu yanıt vererek yemek yemeye başladı.
Bolu'nun Mengen ilçesinde çıkan yangında samanlık, traktör ve ev kullanılamaz hale geldi. Olay yerine sevk edilen Mengen Belediyesinin itfaiye aracından tazyikli su çıkmasını sağlayan hortum pompasının çalışmaması ise vatandaşların tepkisine neden oldu.
Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, 'Yaşlılar Haftası' dolayısıyla Kemer'de yaşayan yaşlı vatandaşlara iftar yemeği verdi. Başkan Topaloğlu, yaşlı vatandaşlarla sohbet etti ve ihtiyaçlarını sordu.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde bisiklet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet ve Barbaros mahallelerinde bisiklet ile elektrikli bisiklet çalınmasıyla ilgili araştırma yaptı. Kimliği belirlenen şüpheli A.D, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Bilecik'te telefonla aradığı kişiye kendisini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptığı öne sürülen zanlının babası, mağdura ait 1,5 milyon lira değerindeki ziynet eşyalarını polis merkezine götürdü. Şüpheli A.E'nin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
Sakarya'da gölge oyunu ve meddahlık geleneğini yaşatan Seçkin Bayramoğlu, Karagöz-Hacivat oyunlarıyla ramazan akşamlarını eğlenceli hale getiriyor. Bayramoğlu, 500 yıllık geleneği yaşatmak için mücadele ediyor ve çocuklara kültürel değerleri öğretiyor.
Mersin'in Gülnar ilçesindeki Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ndeki taşeron firmanın çalışanları, maaş alamadıklarını belirterek bazı bölümlerde çalışmaları durdurdu. Mersin'de yapımı devam eden Akkuyu NGS inşaatında çalışan işçiler, taşeron firmanın maaş ödemediğini ileri sürerek eyleme başladı. Dün yüzlerce işçinin iş bırakmasıyla başlayan eylem nedeniyle bölgede güvenlik tedbirleri de arttırıldı. Maaşlarının yatmadığını belirten işçilerin bugün de iş bırakma eylemlerine devam ettiği öğrenildi. Daha önce de birçok kez Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ndeki taşeron firmanın işçileri maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle eylemler yapmıştı.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yapılan operasyonda, çekici üzerindeki otomobilde 15 bin uyuşturucu hap ve bir miktar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Edirne'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen faaliyetler sonucunda, Yunanistan'a kaçmaya çalışan 13 terör örgütü mensubu yakalandı. Yakalanan zanlılardan 8'i FETÖ üyesi, 5'i ise PKK üyesi olarak belirlendi. Zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
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