Sivas\'ın Ulaş ilçesinde evin bahçesinde çıkan yangın söndürüldü

Sivas'ın Ulaş ilçesinde evin bahçesindeki otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.
Küpeli köyünde Meysi Öz'e ait evin bahçesinde kuru otların tutuşmasıyla yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarı üzerine köye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ulaş Belediyesi itfaiye ekipleri, bahçe yakınındaki ekili alana sıçramadan yangını söndürdü.
Bu arada yanan alanda bulunan kirpi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
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