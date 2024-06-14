Sivas'ın Ulaş ve Şarkışla ilçelerinde binlerce öğrenci karne aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sivas'ın Ulaş ve Şarkışla ilçelerinde binlerce öğrenci karne aldı

Sivas'ın Ulaş ve Şarkışla ilçelerinde düzenlenen karne dağıtım törenlerinde binlerce öğrenci karne aldı. Kaymakamlar ve diğer protokol üyeleri öğrencilere başarılar dileyerek tatillerini iyi geçirmelerini temenni etti. Törenlere veliler ve öğrenciler de katıldı.

14.06.2024 16:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ın Ulaş ilçesinde 1994 öğrenci karne aldı.

Ulaş İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine katılan Kaymakam Emre Zafer, öğrencilere karne verdi.

Öğrencilere öğütler veren Zafer, "Notlarınız ne olursa olsun sizler birer cevhersiniz, sizlerin ileride çok başarılı olacağınıza inanıyorum, ülkemizin parlak geleceğinin teminatısınız. Sizlerden isteğim tatilde dinlenin ve bol bol kitap okuyun." dedi.

Törene, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül, Şube Müdürü Mehmet Ali Uysal, okul müdürleri, veliler ve öğrenciler katıldı.

Şarkışla'da 7 bin 19 öğrenci karne aldı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde 7 bin 19 öğrenci karne aldı.

İsmet Yılmaz Fen Lisesi'nde düzenlenen programda Şarkışla Kaymakamı Samet Öztürk, İlçe Emniyet Müdürü Alparslan Öcal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ekrem Yurt ve Milli Eğitim Şube müdürleri öğrencilerin karnelerini dağıttı.

Öğrencileri tebrik ederek iyi tatiller dileyen Kaymakam Öztürk, "İlçemizdeki 36 okulda 7 bin 19 öğrenci karne alarak tatile giriyor. Eğitim öğretim faaliyetlerimizin en büyük destekçisi velilerimize teşekkür ediyor, eğitimi bir hayat biçimine dönüştüren fedakar öğretmenlerimize ve sevgili yavrularımıza iyi tatiller diliyorum." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Şeyh Edebali Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden mezun olan 7 özel eğitim öğrencilerine de diplomaları okul müdürü Halit Seyfullah Aydoğan tarafından verildi.

Akıncılar'da karne töreni düzenlendi

Akınrcılar İlk ve Orataokulu ile Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen törene Belediye Başkanı Murat Sevinç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şaban Balcı ile kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Protokol üyeleri tarafından okullarında dereceye giren öğrencilere çeşitli ödüller verildi.

Belediye Başkanı Sevinç, öğretmenlere ve öğrencilere teşekkür ederek iyi tatiller diledi.

Kaynak: AA

Şarkışla, Sivas, Ulaş, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivas'ın Ulaş ve Şarkışla ilçelerinde binlerce öğrenci karne aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:56 Sinan Ateş cinayetinin kilit ismi Tolgahan Demirbaş, savcıyı açık açık tehdit etti: Onlarla aynı safta olmayın Sinan Ateş cinayetinin kilit ismi Tolgahan Demirbaş, savcıyı açık açık tehdit etti: Onlarla aynı safta olmayın
17:35 İstanbul’da ölümlü kazaya karıştıktan sonra ABD’ye kaçan Eylem Tok ve oğlu yakalandı İstanbul'da ölümlü kazaya karıştıktan sonra ABD'ye kaçan Eylem Tok ve oğlu yakalandı
17:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi’nde yanına gelen Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi'nde yanına gelen Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü
17:04 Bakanlık duyurdu, kurallar artık çok katı Bundan böyle her önüne gelen özel eğitim okulu açamayacak Bakanlık duyurdu, kurallar artık çok katı! Bundan böyle her önüne gelen özel eğitim okulu açamayacak
16:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi’nde ABD Başkanı Biden ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi'nde ABD Başkanı Biden ile görüştü
17:58 Borussia Dortmund’un yeni teknik direktörü Nuri Şahin oldu Borussia Dortmund'un yeni teknik direktörü Nuri Şahin oldu
17:19 Zam oranlarında hesaplar değişti Memur ve emekli temmuzda ne kadar zam alacak Zam oranlarında hesaplar değişti! Memur ve emekli temmuzda ne kadar zam alacak?
17:02 Galatasaray peşindeydi Fenerbahçe Batshuayi için kararını verdi Galatasaray peşindeydi! Fenerbahçe Batshuayi için kararını verdi
16:52 Mayıs ayında kartlı ödemeler 1.3 trilyon liraya ulaştı Mayıs ayında kartlı ödemeler 1.3 trilyon liraya ulaştı
16:49 Barış Arduç ve Hande Erçel aynı filmde İlk fotoğraflar geldi Barış Arduç ve Hande Erçel aynı filmde! İlk fotoğraflar geldi
16:48 Ankara’yı sağanak yağış ve dolu vurdu Yollar göle döndü, ağaçlar devrildi Ankara'yı sağanak yağış ve dolu vurdu! Yollar göle döndü, ağaçlar devrildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2024 19:54:58. #1.13#
SON DAKİKA: Sivas'ın Ulaş ve Şarkışla ilçelerinde binlerce öğrenci karne aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement