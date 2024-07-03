Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde kaza: 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika
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Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde kaza: 1 ölü, 5 yaralı

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kamyonet ile otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı. Yaralılardan biri hayati tehlike taşıdığı için ambulans helikopterle başka bir hastaneye sevk edildi.

03.07.2024 17:05
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Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

O.K. (50) yönetimindeki 21 AEY 020 plakalı kamyonet ile L.A. (30) idaresindeki 66 ADD 424 plakalı otomobil, Yıldızeli ilçesi Karakaya köyü yakınlarında çarpıştı.

Bilgi verilmesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan M.S.K. (10), F.K. (17), A.A. (23) ve M.A. (76) yaralandı.

Ambulanslarla Yıldızeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan M.A, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hayati tehlikesi bulunan A.A. ise ambulans helikopterle Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde kaza: 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde kaza: 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika
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