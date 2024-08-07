Sivas'ın Zara ilçesinde traktör sürücülerine reflektör dağıtıldı

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Sivas'ın Zara ilçesinde trafik polisleri traktör sürücülerine yönelik bilgilendirme faaliyetinde bulunarak reflektör dağıttı.

Zara İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği, hasat dönemi ile tarımsal faaliyetlerin yoğunlaşması nedeniyle ilçedeki traktör sürücüleriyle bir araya geldi.

Zara Ziraat Odası Tesisleri'nde gerçekleştirilen etkinlikte trafik polisleri tarafından traktör sürücülerine reflektör, tepe lambası, römork elektrik bağlantıları ve farların önemi konusunda bilgilendirme yapıldı.

Traktör sürücülerine reflektör dağıtımı yapılan toplantıya, Zara Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek, traktör sürücüleri ve çiftçiler katıldı.