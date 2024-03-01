Sivas Kangal\'da Tarlaya Devrilen Otomobilde 5 Kişi Yaralandı

Sivas'ın Kangal ilçesinde tarlaya devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.
Sivas- Malatya kara yolu Kangal ilçesi Yelilkake köyü mevkisinde 42 SR 642 plakalı otomobil, sürücü T.D'nin (31) yola çıkan köpeğe çarpmamak için çaba gösterirken kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Ü.U.D. (29), Z.D. (50), V.D. (56) ve G.D. (22) yaralandı.
Durumu ağır olan G.D. ve Z.D. ambulans helikopter ile Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Diğer yaralılar ise Kangal Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
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