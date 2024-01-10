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Sivas'ta 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Programı Düzenlendi - Son Dakika
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Sivas'ta 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Programı Düzenlendi

Sivas'ta Valilik ve belediye tarafından düzenlenen programda, Vali Vekili Şakir Öner Öztürk, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, gazeteciler ve basın mensupları bir araya geldi. Öztürk, gazetecilerin çalışmalarını kutlayarak kolaylık diledi, Bilgin ise gazetecilerin önemli bir kamu görevini yerine getirdiğini belirtti.

Sivas\'ta 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Programı Düzenlendi
10.01.2024 - 13:56,  Güncelleme: 13:57
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Sivas'ta 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Valilik ve belediye tarafından kentteki bir lokantada düzenlenen programa Vali Vekili Şakir Öner Öztürk, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas 4 Eylül Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Muhittin Karahan, Sivas Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Hakan Sezer ve basın mensupları katıldı.

Öztürk, programda yaptığı konuşmada, 10 Ocak Gazeteciler Günü'nü kutlayarak, çalışanlara kolaylık diledi.

Bilgin ise gazetecilerin çok önemli bir kamu görevini yerine getirdiğini söyledi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Sivas'ta 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Programı Düzenlendi - Son Dakika
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