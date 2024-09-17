Sivas\'ta 20 Kilo Karpuz Üretildi

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Sivas'ın Akıncılar ilçesinde bir üreticinin yetiştirdiği karpuz 20 kilo 540 gram olarak tartıldı.

Kavunuyla ünlü ilçede çiftçilik yapan Hüseyin Denli, tarlasında yetiştirdiği 20 kilo 540 gram ağırlığındaki karpuzu ilçe pazarında satışa sundu.

Akıncılar Belediye Başkanı Murat Sevinç, ilçe pazarında bir araya geldiği esnafla sohbet etti, Denli'yi kutladı.

İlçede son dönemde kavunun yanı sıra karpuzda üretildiğini belirten Sevinç, "Hüseyin Denli abimiz çok güzel bir karpuz yetiştirmiş. Diyarbakır karpuzuyla eşdeğer hatta onlara rakibiz." dedi.