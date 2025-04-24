Sivas\'ta 23 Nisan Etkinliği

Sivas'ta Yeşilay Şubesi gönüllüleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenledi.
Taha Akgül Spor Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte Yeşilay Şubesi gönüllüleri tarafından stant açıldı.
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Sevgi Evleri'nde kalan çocuklara yönelik Yeşilay gönüllüleri tarafından sportif etkinlik düzenlendi.
Gönüllüler yüz boyama etkinliği yaptığı çocuklarla oyunlar oynayarak keyifli zaman geçirdi.
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