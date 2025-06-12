Sivas'ta hasta taşıyan ambulansla otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Zara ilçesinden il merkezine hasta taşıyan B.K. yönetimindeki 58 ADL 582 plakalı ambulans, Sivas- Erzincan kara yolu Organize Sanayi Bölgesi girişinde C.T. idaresindeki 38 FG 255 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler ile ambulansta bulunan K.Ç, B.K. ve E.Y. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere sevk edildi.
Son Dakika › Güncel › Sivas'ta Ambulans Otomobile Çarpıştı: 5 Yaralı - Son Dakika
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